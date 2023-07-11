Красюк: Фьюри следует лишить пояса WBC

Александр Красюк считает, что Тайсон Фьюри не имеет морального права владеть поясом WBC 911 Фото — gettyimages # , #Тайсон Фьюри

Источник — boxingscene.com.

Британского боксера Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO) следует лишить титула WBC.

Об этом рассказал промоутер Александр Красюк.

«Нет, я не думаю, что Фюри обязан отказаться от пояса. Его могут раздеть только по одной причине, если он не соблюдает правила WBC. Но, насколько я понимаю, он придерживается регламента. Тайсон провел обязательно». ;язковая защита с претендентом Диллианом Уайтом, и теперь ему должны назначить нового обязательного соперника, на самом деле он не нарушает никаких правил WBC.

Но со спортивной точки зрения – чистого бокса, спорта – его нужно лишить пояса, потому что он так долго оставался бездейственным. Он обманывает людей, объявляя несостоявшиеся бои», — рассказал Красюк.