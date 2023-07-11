Промоутер назвал потенциальную дату боя Усик – Фьюри

Александр Красюк прокомментировал бой Усик — Фьюри 171 Фото — gettyimages #Александр Красюк, #Олександр Фьюри Источник — tribuna.com.

В поединке чемпиона WBO, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) с обладателем WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) появилась новая потенциальная дата.

Об этом рассказал промоутер Александр Красюк.

Саудовцы изначально планировали организовать вечер бокса Усик – Фьюри с поединком Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер в андеркарде 26 декабря. Однако эта дата оказалась неудачной, потому что это следующий день после Рождества, вторник, а также день рейтинговых матчей NCAA в США.

Красюк говорит, что сейчас потенциальной датой боя Усик – Фьюри является 27 января. Существует вероятность, что в рамках этого вечера бокса проведут и Джошуа — Уайлдер.

Усик следующий бой проведет 26 августа против Даниэля Дюбуа.

Раньше Фюри отказался от боя с Усиком .