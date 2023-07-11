Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов на стадионе во Вроцлаве

Бой состоится 26 августа 708

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Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0-0, 13 КО) и обладатель титула «регулярного» чемпиона мира по версии WBA Дэниэль Дюбуа (19-1 -0, 18 КО) Провели вторую битву взглядов. Сначала они встретились на пресс-конференции, где была первая дуэль. Затем они отправились на городской стадион Вроцлава, где 26 августа проведут поединок. На арене они провели вторую дуэль.