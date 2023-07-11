Усик: Пусть Фьюри идет в задницу

Украинец поделился мнениями о чемпионе WBC 254 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник – Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супружеском весе Александр Усик (20-0, 13 КО) послал чемпиона WBC Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO).

Соответствующее заявление украинец сделал порталу iFL TV.

«Было много болтовни со стороны Тайсона Фюри, много неопределенности и нахождения каких-то непонятных факторов: матч-реванш, далее 70 на 30, затем еще что-то, еще что-то… Я понимаю так: если мы хотим боксировать друг с другом, то нам просто нужно подписать контракт и все.

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Если он действительно такой невероятный, как говорит, он может просто выйти, подписать со мной контракт – неважно, 50 на 50 или нет – и избить меня . Пусть он это сделает, если он такой крутой. Я готов. Но сейчас мы не будем о нем говорить. Пусть он идет в жопу», — сказал Усик.

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