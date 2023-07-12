Чеботарь проведет бой в андеркарде Усик — Дюбуа

Сапожник вернется на ринг 26 августа 461 #Василий Чеботарь

Источник — Luckypun .

Украинский боксер полусреднего веса Василий Чеботарь (13-0, 5 КО) проведет поединок в андеркарде вечера бокса Усик — Дюбуа, который состоится в польском Вроцлаве.

Об этом сообщает Luckypunch.net.

Соперник украинца пока неизвестен.

Чеботарь последний бой на профи ринге провел в январе, когда нокаутировал Хосе Луиса Кастильо во втором раунде.

В в мае Василий выступил под флагом Молдовы на ЧМ по боксу, где соревновались россияне и белорусы. Чеботарь проиграл в первом поединке.