Бокс
Чеботарь проведет бой в андеркарде Усик — Дюбуа
Сапожник вернется на ринг 26 августа Вчера 10:26 461 0 #Василий Чеботарь
Источник — Luckypun .
Украинский боксер полусреднего веса Василий Чеботарь (13-0, 5 КО) проведет поединок в андеркарде вечера бокса Усик — Дюбуа, который состоится в польском Вроцлаве.
Об этом сообщает Luckypunch.net.
Соперник украинца пока неизвестен.
Чеботарь последний бой на профи ринге провел в январе, когда нокаутировал Хосе Луиса Кастильо во втором раунде.
В в мае Василий выступил под флагом Молдовы на ЧМ по боксу, где соревновались россияне и белорусы. Чеботарь проиграл в первом поединке.