Редкач одержал первую победу за четыре года

Украинец победил 41-летнего Элвина Переса

Источник — Чемпион.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-6-1, 18 КО), заявлявший в январе этого года о завершении карьеры, победил техническим нокаутом 41-летнего соперника из Никарагуа Элвина Переса (28- 26-4, 19 КО).

Поединок состоялся в Атильо (Коста-Рика) на BN Arena.

Перес отказался продолжать поединок после третьего раунда.

