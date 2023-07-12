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WBC предоставила специальное разрешение Фьюри на бой против Нганну
Маурисио Сулейман прокомментировал бой Фьюри — Нганну Сегодня 12:25 222 0 Фото — gettyimages #Сулейман, #Тай Франсис Нганну
Источник — boxingscene.com.
WBC предоставила специальное разрешение чемпиону Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 КО) на бой против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.
Об этом сообщил президент организации Маурисио Сулейман.
«Тайсон Фюри получил специальное разрешение от WBC на бой с Фрэнсисом Нганну, поскольку официального претендента нет.
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Он пытался организовать бои против Руиса, Джошуа и Усика, но договоренность не была достигнута», — сказал Сулейман.
Бой состоится 28 октября.
Напомним, промоутер назвал потенциальную дату боя Усик — Ф’юри.