WBC предоставила специальное разрешение Фьюри на бой против Нганну

Маурисио Сулейман прокомментировал бой Фьюри — Нганну 222 Фото — gettyimages #Сулейман, #Тай Франсис Нганну

Источник — boxingscene.com.

WBC предоставила специальное разрешение чемпиону Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 КО) на бой против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Об этом сообщил президент организации Маурисио Сулейман.

«Тайсон Фюри получил специальное разрешение от WBC на бой с Фрэнсисом Нганну, поскольку официального претендента нет.

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Он пытался организовать бои против Руиса, Джошуа и Усика, но договоренность не была достигнута», — сказал Сулейман.