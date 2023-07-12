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Бокс

WBC предоставила специальное разрешение Фьюри на бой против Нганну

Маурисио Сулейман прокомментировал бой Фьюри — Нганну Сегодня 12:25 222 0 Фото — gettyimages #Сулейман, #Тай Франсис Нганну

Источник — boxingscene.com.

WBC предоставила специальное разрешение чемпиону Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 КО) на бой против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Об этом сообщил президент организации Маурисио Сулейман.

«Тайсон Фюри получил специальное разрешение от WBC на бой с Фрэнсисом Нганну, поскольку официального претендента нет.

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Он пытался организовать бои против Руиса, Джошуа и Усика, но договоренность не была достигнута», — сказал Сулейман.

Бой состоится 28 октября.

Напомним, промоутер назвал потенциальную дату боя Усик — Ф’юри.

Источник: champion.com.ua

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