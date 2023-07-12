WBO выдвинула ультиматум Хэйни и Лопесу

Боксерам дали 24 часа 343

WBO дала чемпиону в первом полусреднем дивизионе Теофимо Лопес (19-1, 13 KO) и чемпиону в легком весе Дэвину Хейни (30-0, 15 КО) 24 часа, чтобы объявить об их планах.

Об этом сообщил Майк Коппинджер.

Если Теофимо не уведомит организацию, желающую сохранить свой титул, то он будет объявлен вакантным. В таком случае за него будут сражаться Хосе Рамирес и Арнольд Барбоза. У бойцов есть совместный промоутер (Top Rank) и менеджер (Рик Миригян).

В Хейне также есть 24 часа, чтобы сообщить WBO о своих планах. Если он желает подняться в первый полусредний вес, он будет сражаться с Барбозой. Ранее сообщалось, что Лопес отказался от титула WBO.