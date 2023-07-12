Уайт: У Дюбуа есть шансы против Усика.

Вайт прокомментировал бой Усик — Дюбуа 249 #Александр Усик, #Диллиан Уайт, #Даниэль Дюбуа

Источник — tribuna.com.

Обладатель титула «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в сверхтяжелом весе Дениэль Дюбуа (19-1-0, 18 КО) может использовать свой шанс в бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО).

Об этом рассказал британский боксер Диллиан Уайт (29-3, 19 КО).

«У Дюбуа есть ударная мощь, у него тяжелые руки.Он агрессивен, но Усик – хороший боец.Однако ты всегда должен давать шанс панчеру.Если Дюбуа поймает Усика, то еще непонятно, что произойдет.

Но, похоже, что Усик очень хорошо справляется, когда пропускает мощные удары. У него отличное самообладание. Так что я не знаю. Но я думаю, что у Дюбуа есть шансы. Он панчер, он молодой. Сколько лет Усику? 36?», — сказал Уайт.