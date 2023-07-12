Усик прибыл в Лондон на пресс-конференцию перед боем с Дюбуа

Вторая пресс-конференция состоится завтра, 13 июля 316 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник – Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) прибыл в Лондон.

Об этом сообщает Luckypunch.net.

Завтра, 13 июля, состоится вторая пресс-конференция перед боем с Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО). Ее проведут в Hotel Cafe Royal.

Первая пресс-конференция состоялась во Вроцлаве 10 июля. На ней состоялась первая дуэль взглядов боксеров. Также они посетили стадион, на котором и проведут поединок 26 августа.

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