Абсолютный чемпион мира в легком весе Хейни арестовали

Девина отпустили после внесения залога в размере 35 тысяч долларов 333 Фото: Getty Images #Девин Хейни

Источник — Tribuna.com.

Абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО) арестовали сегодня утром в Голливуде, США.

Об этом сообщает TMZ.

Полиция обнаружила в автомобиле боксера пистолет во время остановки.

Девин находился в одном из покинувших около полуночи ресторанов Лос-Анджелеса. Через несколько минут его остановила полиция из-за опасного изменения полосы движения и неиспользования сигнала поворота. При этом за рулем был не Хэйни, а другой человек.

Девина и его охрану попросили оставить автомобиль, в котором во время обыска под сиденьем водителя был найден полуавтоматический пистолет.

Поскольку никто не признал себя владельцем огнестрельного оружия, а машина была зарегистрирована на Хейне, он был арестован и обвинен в хранении оружия. Девина отпустили после внесения залога в размере 35 тысяч долларов. Судебное слушание по этому делу состоится в следующем месяце.

Раньше Лопес вызвал Хейни на бой.

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