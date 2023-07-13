Бокс
Абсолютный чемпион мира в легком весе Хейни арестовали
Девина отпустили после внесения залога в размере 35 тысяч долларов Сегодня 21:36 333 0 Фото: Getty Images #Девин Хейни
Источник — Tribuna.com.
Абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО) арестовали сегодня утром в Голливуде, США.
Об этом сообщает TMZ.
Полиция обнаружила в автомобиле боксера пистолет во время остановки.
Девин находился в одном из покинувших около полуночи ресторанов Лос-Анджелеса. Через несколько минут его остановила полиция из-за опасного изменения полосы движения и неиспользования сигнала поворота. При этом за рулем был не Хэйни, а другой человек.
Девина и его охрану попросили оставить автомобиль, в котором во время обыска под сиденьем водителя был найден полуавтоматический пистолет.
Поскольку никто не признал себя владельцем огнестрельного оружия, а машина была зарегистрирована на Хейне, он был арестован и обвинен в хранении оружия. Девина отпустили после внесения залога в размере 35 тысяч долларов. Судебное слушание по этому делу состоится в следующем месяце.
Раньше Лопес вызвал Хейни на бой.
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