Аргентина и Новая Зеландия вышли из состава IBA

Страны массово покидают пророссийскую IBA 124 Источник: insidethegames.biz.

Аргентина и Новая Зеландия объявили о выходе из состава Международной ассоциации бокса.

Об этом сообщает Inside The Games.

«Члены Федерации бокса Новой Зеландии проголосовали за выход из IBA. Они больше не признают IBA как международную федерацию бокса. Заявка на вступление в World Boxing будет обработана как можно быстрее». отметил главу Федерации бокса Новой Зеландии Стива Гартли.

Ранее о выходе сообщили Федерации бокса Швейцарии и США.

Напомним, МОК исключил IBA из своего состава и гарантировал, что бокс останется в программе Олимпиады-2028.

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