Дюбуа: Одного точного удара будет недостаточно для такого парня, как Усик

Дюбуа прокомментировал подготовку к бою против Усика 324 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник – tribuna.com.

Чемпион WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) не сможет победить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) одним ударом.

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Сейчас у меня больше леворуких спарринг-партнеров, чем когда-либо. Я никогда так не готовился к левши и мне кажется, что сейчас все сходится воедино.В моей голове закладывается зерно того, как я должен сражаться.

Я получаю необходимые нагрузки, которые, возможно, никогда еще не получал.Вы увидите другого Дюбуа, нового зверя.Я готов к этого.

Не думаю, что одного точного удара будет достаточно для такого парня, как Усик. Потребуется много. И я готов их ему обеспечить», — сказал Дюбуа.