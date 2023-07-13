Фьюри унизил Нганну

Тайсон Ф'юри прокомментировал бой против Фрэнсиса Нганну. 514 #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну Источник — Чемпион.

Чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) унизил бойца ММА Франсиса Нганну вскоре после того, как стало известно, что они проведут поединок между собой по правилам бокса.

Об этом рассказал сам британский боксер в Instagram.

«Ребята, это официально, я против Фрэнсиса Нганну, 28 октября, Эр-Рияд , Саудовская Аравия. Не могу дождаться. Да, ты получишь, большой мешок. Ты большой и твердый мешок, тебя нокаутируют. Тебя нокаутируют, недоносок», – заявил Фьюри.

Напомним, WBC предоставила специальное разрешение Фьюри на бой против Нганну.