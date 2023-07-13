Бокс
Лопес решил защищать титул чемпиона WBO в первом полусреднем весе
Теофимо Лопес защитит титул WBO Сегодня 12:28 312 0 Фото — gettyimages #Теофимо Лопес
Чемпион в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (19-1, 13 KO) принял решение не завершать карьеру.
Об этом рассказал президент WBO Франциско Валькарсел в Twitter.
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«Игра завершена.. Теофимо Лопес только что письменно сообщил мне, что сохранит титул чемпиона WBO в первом полусреднем весе», — написал Валькарсел.
Напомним, Лопес завоевал пояс 10 июня, когда единодушным решением судей победил Джоша Тейлора. После боя Теофимо заявил, что немного устал, а потому завершает профессиональную карьеру в боксе.