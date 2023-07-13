Усик предложил провести бой Мак-Грегору

258 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22cc28e02edf5c818cd88e649765ce3f8a.jpg" /> Фото: Getty Images

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр -0, 13 КО) вызвал на бой бывшего двукратного чемпиона UFC Конора Мак-Грегора.

Об этом украинец рассказал порталу Seconds Out.

«Я смотрел, что Макгрегор набрал сейчас нормально весы.Эй, Конор, давай завалим с тобой драку на «Уэмбли», — сказал Усик.

Украинец проведет бой с Даниэлем Дюбуа 26 августа в польском Вроцлаве.