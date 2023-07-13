Усик прокомментировал возможное завершение карьеры

Украинец рассказал, что будет делать после боя с Фюри 364 Фото: Getty Images #Олекс #Тайсон Фьюри

Источник- Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) готов вернуться в крузервейт после боя с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

Об этом украинец рассказал порталу Seconds Out.

«Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты. Зеленский спокоен, потому что у него есть сила», — сказал Усик.

Раньше Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов в Лондоне.

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