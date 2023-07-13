Бокс
Усик прокомментировал возможное завершение карьеры
Украинец рассказал, что будет делать после боя с Фюри Сегодня 19:34 364 0 Фото: Getty Images #Олекс #Тайсон Фьюри
Источник- Чемпион.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) готов вернуться в крузервейт после боя с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).
Об этом украинец рассказал порталу Seconds Out.
«Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты. Зеленский спокоен, потому что у него есть сила», — сказал Усик.
Раньше Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов в Лондоне.
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