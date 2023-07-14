Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою против Усика 510 #Энтони Джошуа, #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа =»article__source»> Источник — boxing-social.com.

Чемпион WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) может победить обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО).

Об этом рассказал бывший чемпион мира Энтони Джошуа.

«У Дюбуа есть все шансы. Бокс — это прекрасный бизнес, прекрасная игра. Поэтому мы его смотрим. Я действительно уважаю Усика. Я знаю, как усердно работает этот парень, его успех не пришел за счет удачи, он добился успеха благодаря упорному труду, но также было бы здорово увидеть победу Дюбуа, ради его отца. кажется мечтой.Это как история Фрэнка Бруно, если вы понимаете, о чем я говорю.

Усик пропускает удары.Поэтому если он пропустит «неправильный» удар, то может упасть.Помните, что это тяжелый вес . Вы имеете дело с серьезными ударниками, поэтому я даю Дюбуа шанс панчера», — рассказал Джошуа.