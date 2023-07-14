Дюбуа: Я должен устроить Усику ад в ринге

Дюбуа прокомментировал бой против Усика 170 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник – Чемпион.

Чемпион WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) должен устроить ад в ринге в бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13) КО).

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Усик – большой чемпион. И как я уже говорил ранее, все, что имеет начало, имеет и конец . Он должен уйти. Я младше его, я сильнее его. Я просто должен устроить ему ад в ринге», – сказал Дюбуа.

Бой Усика и Дюбуа состоятся 26 августа во Вроцлаве.