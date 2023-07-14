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Дюбуа: Я должен устроить Усику ад в ринге
Дюбуа прокомментировал бой против Усика Сегодня 12:41 170 0 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
Источник – Чемпион.
Чемпион WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) должен устроить ад в ринге в бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13) КО).
Об этом рассказал сам британский боксер.
«Усик – большой чемпион. И как я уже говорил ранее, все, что имеет начало, имеет и конец . Он должен уйти. Я младше его, я сильнее его.
Я просто должен устроить ему ад в ринге», – сказал Дюбуа.
Бой Усика и Дюбуа состоятся 26 августа во Вроцлаве.