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Бокс

Дюбуа: Я должен устроить Усику ад в ринге

Дюбуа прокомментировал бой против Усика Сегодня 12:41 170 0 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Источник – Чемпион.

Чемпион WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) должен устроить ад в ринге в бою против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13) КО).

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Усик – большой чемпион. И как я уже говорил ранее, все, что имеет начало, имеет и конец . Он должен уйти. Я младше его, я сильнее его.

Я просто должен устроить ему ад в ринге», – сказал Дюбуа.

Бой Усика и Дюбуа состоятся 26 августа во Вроцлаве.

Источник: champion.com.ua

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