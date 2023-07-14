Красюк: Не вижу, что может привести Дюбуа к победе над Усиком

Промоутер Усика рассказал о предстоящем бое своего клиента с Дюбуа 263 Фото: Getty Images #Александр Красюк, #Олександр #Даниэль Дюбуа Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) не может проиграть Даниэлю Дюбуа (19-1, 18 КО).

О это заявил промоутер украинца Александр Красюк.

Дюбуа: Я должен устроить Усику ад в ринге

«Не думаю, что люди недооценивают Дюбуа, они пытаются проанализировать его шансы Могу сказать как эксперт по боксу, не как промоутер — не вижу, что может привести Даниэля к победе над Усиком, всегда есть шанс на панч, согласен на 100%. , не вижу ничего другого, что может принести Дюбуа успех, кроме панча и слов Уоррена», — сказал Красюк.

Бой Усика и Дюбуа произойдет 26 августа во Вроцлаве.

< strong>✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!