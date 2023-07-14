Красюк: Продажа билетов на бой Усик – Дюбуа еще не стартовала

Александр Красюк прокомментировал продажу билетов на бой Усик — Дюбуа 369 #Александр Красюк, #Александр Усик, #Александр Усик Источник — Luckypunch.net.

Продажа билетов на бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) начнется вскоре.

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Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

«Пользуясь случаем скажу: продажа билетов в скором времени стартует, мы об этом обязательно объявим. И тех, кто сейчас пытается приобрести билеты, не говоря уже о тех, кто уже их покупает, я хочу предупредить, что это немного рано.

Официально билеты еще не стартовали. , – сказал Красюк.