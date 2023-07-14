Бокс
Лопес вызвал Хэйни на бой
Теофимо Лопес прокомментировал бой против Дэвина Хейни Вчера 09:52 612 0 #Теофимо Лопес, #Девин Хейни
Источник: champion.com.ua
Теофимо Лопес прокомментировал бой против Дэвина Хейни Вчера 09:52 612 0 #Теофимо Лопес, #Девин Хейни
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