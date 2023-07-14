Бывший чемпион мира в полусреднем весе Виктор Постол (31-4, 12 КО) накануне боя против Элвиса Родригеса (14-1-1, 12 КО). Об этом он заявил на пресс-конференции. «У нас в Украине идет война. Я хочу поблагодарить наши Вооруженные Силы, наши герои за то, что я могу быть здесь, заниматься своими […]" /> Бывший чемпион мира в полусреднем весе Виктор Постол (31-4, 12 КО) накануне боя против Элвиса Родригеса (14-1-1, 12 КО). Об этом он заявил на пресс-конференции. «У нас в Украине идет война. Я хочу поблагодарить наши Вооруженные Силы, наши герои за то, что я могу быть здесь, заниматься своими […]"> Постол: Хочу поблагодарить наших героев за то, что я могу боксировать
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Бокс

Постол: Хочу поблагодарить наших героев за то, что я могу боксировать

Сегодня 17:02 157 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2286f8e8e9da3ce0e024dc17e83990312f.jpg" />

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Виктор Постол (31-4, 12 КО) накануне боя против Элвиса Родригеса (14-1-1, 12 КО).

Об этом он заявил на пресс-конференции.

«У нас в Украине идет война. Я хочу поблагодарить наши Вооруженные Силы, наши герои за то, что я могу быть здесь, заниматься своими делами, боксировать.

Я подготовился, я знаю, что моя семья сейчас в безопасности, потому что тогда она была в опасности. Я спокоен, поэтому я выйду со спокойной душой и буду боксировать, прославлять нашу страну, поднимать наш флаг», — сказал Постол.

Источник: champion.com.ua

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