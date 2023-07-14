Постол: Хочу поблагодарить наших героев за то, что я могу боксировать

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Бывший чемпион мира в полусреднем весе Виктор Постол (31-4, 12 КО) накануне боя против Элвиса Родригеса (14-1-1, 12 КО).

Об этом он заявил на пресс-конференции.

«У нас в Украине идет война. Я хочу поблагодарить наши Вооруженные Силы, наши герои за то, что я могу быть здесь, заниматься своими делами, боксировать.