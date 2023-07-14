Усик: Жадное пузо боится меня

Александр Усик прокомментировал следующий бой Тайсона Фьюри 210 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тай #Франсис Нганну

Источник — tribuna.com.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) отреагировал на назначение поединка Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO) против Фрэнсиса Нганну.

Об этом рассказал сам украинский боксер.

«Это отличная возможность для Нганну, для Фьюри – точно нет.

Вам не кажется странным, что вместо того, чтобы выбрать парня из топ-10, Тайсон выбирает того, кто раньше не боксировал? Так, конечно, жадное пузо боится меня», — сказал Усик.