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Усик: Меня не волнует пояс WBC, мне нужен Фьюри
Александр Усик прокомментировал бой против Тайсона Фьюри Сегодня 09:10 235 0 Фото — gettyimages #Александр Усик
Источник – tribuna.com.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) хочет подраться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO).< /p>
Об этом рассказал сам украинский боксер.
«Он хорош, он смешон. Я вообще о нем не думаю, мне просто нужно встретиться с ним на ринге.
Меня больше даже не волнует пояс.Мне нужен он, мне нужен он.Титул WBC – это лишь небольшая дополнительная мотивация, но людям и болельщикам просто нужно видеть, как мы бы.
Нам нужно драться, нам нужно драться. Люди будут говорить об этом сражении 20, 30, 40 лет, поэтому нам нужно драться», — сказал Усик.
Бой Усика и Дюбуа Вроцлаве.