Усик: Меня не волнует пояс WBC, мне нужен Фьюри

Александр Усик прокомментировал бой против Тайсона Фьюри 235 Фото — gettyimages #Александр Усик

Источник – tribuna.com.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) хочет подраться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO).< /p>

Об этом рассказал сам украинский боксер.

«Он хорош, он смешон. Я вообще о нем не думаю, мне просто нужно встретиться с ним на ринге.

Меня больше даже не волнует пояс.Мне нужен он, мне нужен он.Титул WBC – это лишь небольшая дополнительная мотивация, но людям и болельщикам просто нужно видеть, как мы бы.

Нам нужно драться, нам нужно драться. Люди будут говорить об этом сражении 20, 30, 40 лет, поэтому нам нужно драться», — сказал Усик.