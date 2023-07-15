Джервонта вышел из тюрьмы 250 Фото — gettyimages #Джервонта Дэвис

Джерело sportarena.com.

Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (29-0, 27 КО) вышел из тюрьмы.

Об этом сообщает TMZ.

Боксер был под стражей с начала июня после того, как нарушил условия домашнего ареста. В начале мая Дэвис был приговорен к 90 дням домашнего ареста, трем годам испытательного срока и 200 часам общественных работ за автомобильную аварию, произошедшую в ноябре 2020 года в Балтиморе.

Дэвис признал свою вину и будет отбывать наказание и исполнять общественные работы в Балтиморе. Боксера обвиняли в нарушении правил дорожного движения, сокрытии с места аварии, в которой пострадали люди, а также в управлении автомобилем с недействительной лицензией. легком весе.

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