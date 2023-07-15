Бокс
Климас: Сейчас изучаем возможности получить для Ломаченко реванш из Хэйни
Василий Ломаченко хочет получить реванш против абсолютного чемпиона мира Вчера 23:51 161 0 #Василий Ломаченко, #Девин Хейни, #Девин Хейни, #Девин Хейни Источник — Чемпион.
Эксчемпион мира Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) хочет получить реванш против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО).
Об этом рассказал менеджер украинца Эгис Климас.
«Василий вернулся после боя в Украину. Хотим ли мы реванша? Конечно, хотим. Получим ли его? Скорее нет. Потому что Хэйни уже знает, с кем драться дальше. Выиграл ли выиграл Василий этот поединок?Да, 100%.К сожалению, судьи — не хочу говорить коррумпированные, но они увидели не то, что видели мы.
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Каждый знает, кто победил в этом бою — Ломаченко.Не верю, что Дэвин согласится на реванш.Сейчас мы изучаем возможности получить реванш из Хейни.Как и говорил Ломаченко, у него есть некоторые незавершенные дела в этом дивизионе», — сказал Климас.
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