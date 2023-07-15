Промоутер Джошуа раскритиковал Фьюри за бой с Нганну

Эдди Гирн раскритиковал чемпиона мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Ф'юри за поединок с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

Источник — isportua.

Чемпион WBC в сверхтяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) допустил большую ошибку, отказавшись от боя с Александром Усиком (20-0, 13 КО).< /p>

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн

«Нужно начать с того, что Тайсону не нужно лишать титула за этот бой. Во-вторых, это ужасный бой для бокса. Чемпион должен проводить поединки, которые фанаты хотят видеть, чтобы укрепить свое наследие. Дело в том, что бокс в сверхтяжелом весе уже много лет ждет бесспорного чемпиона. или 80 миллионов долларов, но он не захотел этого делать.Победа в этом противостоянии закрепила бы его в статусе настоящего великого бойца своей эпохи. Вспомните победы Тайсона Фьюри за последние шесть-семь лет. Пьянета, Шварц, Валлин, Уайлдер, Чисора и Уайт Фрэнк Уоррен говорит, что проблема в организации поединка с Усиком в том, что все стремятся попасть в Саудовскую Аравию, но ты отказываешься от поединка, определяющего твое наследие, и едешь в Саудовской Аравии, чтобы подраться с дебютантом», — рассказал Гирн.

Напомним, WBC предоставила специальное разрешение Фьюри на бой против Нганну.