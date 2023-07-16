Бокс
Мейвезер принял участие в предвыборной акции в Зимбабве
Сегодня 18:26 181 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22f1746c63cc39c3087f912ce2fec1f306.jpg" /> #Флойд Мейвезер
Источник — xsport.ua.
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер стал участником предвыборной кампании в Зимбабве.
Об этом сообщает Reuters.
Организовал акцию золотопромышленник и кандидат в парламент Зимбабве Скотт Сакупванья.
«Меня считали лжецом, когда я говорил, что привезу сюда Мейвезера. Но он здесь.
Это очередное доказательство того, что обещания свои я выполняю «, — сказал Сакупванья.
Мероприятие прошло в пригороде столицы страны Хараре.
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