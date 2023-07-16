#Флойд Мейвезер Источник — xsport.ua. Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер стал участником предвыборной кампании в Зимбабве. Об этом сообщает Reuters. Организовал акцию золотопромышленник и кандидат в парламент Зимбабве Скотт Сакупванья. «Меня считали лжецом, когда я говорил, что привезу сюда Мейвезера. Но он здесь. Это […]" /> #Флойд Мейвезер Источник — xsport.ua. Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер стал участником предвыборной кампании в Зимбабве. Об этом сообщает Reuters. Организовал акцию золотопромышленник и кандидат в парламент Зимбабве Скотт Сакупванья. «Меня считали лжецом, когда я говорил, что привезу сюда Мейвезера. Но он здесь. Это […]"> Мейвезер принял участие в предвыборной акции в Зимбабве
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Бокс

Мейвезер принял участие в предвыборной акции в Зимбабве

Сегодня 18:26 181 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22f1746c63cc39c3087f912ce2fec1f306.jpg" /> #Флойд Мейвезер

Источник — xsport.ua.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер стал участником предвыборной кампании в Зимбабве.

Об этом сообщает Reuters.

Организовал акцию золотопромышленник и кандидат в парламент Зимбабве Скотт Сакупванья.

«Меня считали лжецом, когда я говорил, что привезу сюда Мейвезера. Но он здесь.

Это очередное доказательство того, что обещания свои я выполняю «, — сказал Сакупванья.

Мероприятие прошло в пригороде столицы страны Хараре.

Ранее сообщали, что Фьюри проводит спарринги со своим братом перед боем с Нганну.< /p>

Источник: champion.com.ua

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