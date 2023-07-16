Усик: Я никого не пугаю, мои соперники сами меня боятся

Украинец ответил на слова Деонтея Уайлдера 140 #Александр Усик, #Деонтей Уайлдер

Джерело – Boxing Social.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Александр Усик не боится выходить против эксчемпиона мира Деонтея Уайлдера, ранее об этом заявлявшего.

Об этом сказал сам украинский боксер.

“Это я, меня больше всего боятся. Я бугимен, пугающий своих противников? Мне совсем не нужно их запугивать – они сами это делают. Все люди боятся, абсолютно все. Страха нет только в том случае, если вы безумны. Оба человека, которые выходят на ринг, боятся, это нормально», — заявил Усик.

Усик свой следующий бой проведет с претендентом на титул WBO Даниэлем Дюбуа. Поединок состоится 26 августа в польском Вроцлаве на Тарчинской Арене Сообщалось, что Усик получит 75% от общего призового фонда — 6 миллионов долларов, Дюбуа может рассчитывать на 25% — 2 миллиона.

Александр в своем последнем бою повторно одолел британца Энтони Джошуа, защитив свои пояса Дюбуа победил Кевина Лерену техническим нокаутом в декабре и сохранил статус обязательного претендента на пояс WBA, которым владеет украинец.