Климас: Фьюри не боится Усика, но он боится проиграть

Эгис Климас прокомментировал отказ Фьюри от боя с Усиком 186 Фото — gettyimages #Александр Усик Юри Источник — tribuna.com.

Чемпион WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) боится проиграть бой обладателю поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александру Усику (20 -0, 13 КО).

Об этом рассказал менеджер украинца Эгис Климас.

«По моему мнению, Фюри не боится Усика, но он боится проиграть.

Фюри уже показал, насколько он жаден, потому что мне не нужно что-то комментировать по этому парню. Тайсон уже продемонстрировал, кто он и что из себя представляет», – сказал Климас.