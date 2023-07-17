Бокс
Климас: Фьюри не боится Усика, но он боится проиграть
Эгис Климас прокомментировал отказ Фьюри от боя с Усиком Сегодня 17:55 186 0 Фото — gettyimages #Александр Усик Юри Источник — tribuna.com.
Чемпион WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) боится проиграть бой обладателю поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александру Усику (20 -0, 13 КО).
Об этом рассказал менеджер украинца Эгис Климас.
«По моему мнению, Фюри не боится Усика, но он боится проиграть.
Фюри уже показал, насколько он жаден, потому что мне не нужно что-то комментировать по этому парню. Тайсон уже продемонстрировал, кто он и что из себя представляет», – сказал Климас.
Напомним, WBC предоставила специальное разрешение Фьюри на бой против Нганну.
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