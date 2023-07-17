Красюк: Я скажу как эксперт по боксу – Усик нокаутирует Даниэля Дюбуа

258 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/229279a334b799e73c6123581571795140.jpg" /> Фото: Getty Images

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом -0, 13 КО) нокаутирует Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

«Я не великий предсказатель. Я даже не буду говорить о своих предчувствиях.Я скажу как эксперт по боксу – Усик нокаутирует Даниэля Дюбуа.Ты можешь пропустить удар от своей девушки и упасть.Тогда ты никогда не можешь подготовиться к ударуЧемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) нокаутирует Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).у.

Но разница в том, что Усик находится в тренировочном лагере и готовится к чему угодно, поэтому я считаю, что Дюбуа будет благодарен Усику за весь тот опыт, который он получит в их бою. в этом суть», — сказал Красюк.

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