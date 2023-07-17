Спенс не верит в реванш с Кроуфордом

Бой состоится 29 июля. 139 #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Чемпион WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0, 22 КО) уверен в своей победе над обладателем пояса WBO Теренсом Кроуфордом (39-0, 30) КО).

Об этом рассказал сам боксер.

«Я не мог придумать лучшего сценария, чем этот. Я лидер полусреднего веса, это точно. Я сторона «А». Я должен быть стороной «А» с точки зрения бизнеса.

Он просто не хочет верить, что я большая шишка, когда речь идет о продаже билетов, когда люди поднимают свои задницы с кресел. Кроуфорд говорит: «Я сделал то, я завоевал титулы, я сделал это».

Это круто, но попробуй принести это в банк. Я чувствую, что мы с ним партнеры по танцу.

Если я побью его и сломаю его волю, то он, видимо, не согласится на реванш», — сказал Спенс.