Стартовала продажа билетов на бой Усик — Дюбуа

Самый дешевый билет стоит 49 злотых (454 гривны) 313 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Стартовала продажа билетов на бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

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Об этом сообщает USYK 17.

Самый дешевый билет стоит 49 злотых (454 гривны), билеты в VIP-ложу – от 1999 злотых до 9999 (18 526 — 92 670 гривен).

Поединок состоится 26 августа во Вроцлаве.

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