Барбоса прекратил сотрудничество с Top Rank

138 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22b63689dfb7eefe926d03c167680ff702.jpg" />

Источник — Чемпион.

Американский боксер первого полусреднего веса Арнольд Барбоса (28-0, 10 КО) и промоутерская компания Top Rank прекратили сотрудничество.

Об этом сообщает Майк Коппинджер.

Top Rank готов помочь Барбосе в ближайшие 6 месяцев организовать бой, если боксер не договорится с другой промоутерской компанией.

31-летний американец последний раз выходил в ринг в феврале, когда решением судей одолел Хосе Педрасу.

Barboza’s contract was set to expire in six weeks and Top Rank did right by the fighter by allowing his to talk to other promoters now in exchange for having a matching right for six months on any offer he receives. https://t.co/NpjHxzfcaH

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 15, 2023