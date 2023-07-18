Богачук и Аллоте провели битву взглядов

Бой состоится 22 июля 333

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (22-1, 22 КО) провел битву взглядов с Патриком Аллоти (42-4, 32 КО).< /p>

Бой состоится 22 июля в округе Санта-Барбара штат Калифорния в Chumash Casino Resort.

Богачук будет защищать против гонца свой титул чемпиона WBC Continental Americas, который он выиграл в ноябре прошлого года. ;s going down July 22! #UFCfightpass #HFN @TomLoeffler1 @manny_boxing pic.twitter.com/VNyyjRrbZt

— Serhii Bohachuk 🇺🇦 (@SBohachuk) July 16, 2023

Напомним, 28 января Богачук одержал досрочную победу в 10-раундовом бою против Натаниэля Галлимора, защитив титул WBC Continental Americas.