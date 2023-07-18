Чарльз: Дюбуа – это более совершенная версия Чисоры

Дон Чарльз прокомментировал бой Усик — Дюбуа 274 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Дерек Чисора, #Даниэль Источник — tribuna.com.

Британский сверхтяжеловес Дерек Чисора (33-13, 23 КО) на пике карьеры смог бы победить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20 -0, 13 КО).

Об этом рассказал Дон Чарльз, тренер британского боксера Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

«Оказался бы пиковый Чисора не по зубам Усику? Да. А Даниэль Дюбуа – это более совершенная версия Чисоры.

Если суммировать все факторы, то, по моим подсчетам, результат Дюбуа гораздо выше, чем Усика. Мы нивелируем много его сильных сторон», – сказал Чарльз.