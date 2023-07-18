Бокс
Чарльз: Дюбуа – это более совершенная версия Чисоры
Дон Чарльз прокомментировал бой Усик — Дюбуа Вчера 22:52 274 0 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Дерек Чисора, #Даниэль Источник — tribuna.com.
Британский сверхтяжеловес Дерек Чисора (33-13, 23 КО) на пике карьеры смог бы победить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20 -0, 13 КО).
Об этом рассказал Дон Чарльз, тренер британского боксера Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).
«Оказался бы пиковый Чисора не по зубам Усику? Да. А Даниэль Дюбуа – это более совершенная версия Чисоры.
Если суммировать все факторы, то, по моим подсчетам, результат Дюбуа гораздо выше, чем Усика. Мы нивелируем много его сильных сторон», – сказал Чарльз.
Напомним, в 2020 году Чисора проиграл Усику единогласным решением судей.
Бой Усика и Дюбуа 26 августа во Вроцлаве.
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