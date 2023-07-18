Джошуа назвал худшее решение в своей карьере

Эй Джей считает, что это большой тренерский штаб перед реваншем с Александром Усиком 253 #Энтони Джошуа, #Онтони Джошуа Источник — Boxing Social.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) допустил ошибку в том, что сформировал большой тренерский штаб перед вторым боем с Александром Усиком (20-0, 13 КО).

Об этом сказал сам боксер.

«Я увидел, как другие бойцы уклонялись головой, контратаковали и наносили комбинации с 15 ударов. Я подумал, что мне нужно кое-что из этого. Одну человека я нанял, чтобы он помог мне с подвижностью, второго, чтобы помог с защитой, третьего, чтобы помог с ударной техникой.Так я создал команду.На самом деле это было хуже всего, что произошло в моей карьере.

Раньше Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою против Усика.