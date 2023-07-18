Джошуа: После поражения от Руиса я полностью изменил свой стиль

Энтони Джошуа прокомментировал изменение стиля бокса 234

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) объяснил изменение стиля бокса.

< span lang="UK">Об этом рассказал сам британский боксер.

«Когда я смотрю на Флойда Мейвезера, у него было два этапа кар&rsquo 'еры – «Хороший парень» и «Деньги». Он просто стал умнее, так что я тоже пытался стать умнее как боец, вот и все.

Поэтому после первого боя с Руисом я прошел через фазу восстановления. Я полностью изменил свой стиль – начал двигаться, бить и не пропускать в ответ. Я попытался дальше развить это в своей карьере в бою с Усиком. Он мастер этого дерьма», — сказал Джошуа.