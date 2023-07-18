Фремптон: Дюбуа – большой панчер

Карл Фремптон прокомментировал бой Усик — Дюбуа 345 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Чемпион WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) сможет победить чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0 , 13 КО) одним ударом.

Об этом рассказал бывший чемпион мира в двух дивизионах Карл Фремптон.

< «– Люди считают, что Дюбуа физически сильнее. Перед боем Джошуа с Усиком многие говорили, что если Джошуа будет иметь успех, то благодаря своему физическому преимуществу. Может быть, он не сделал столько, сколько ждали люди. Вы уверены, что Дюбуа использует преимущество в физике и навяжет бой Александру? — Я думаю, он должен. Посмотрите на выступление Джошуа и увидите, что это не особенно работало. Честно говоря, Дюбуа похож на старого Джошуа, того Энтони, которого мы не видели уже давно.

Даниелю следует прессинговать. Он не может продолжительное время находиться под ударами. Усик не тот, кто нокаутирует его с одного удара, но он будет точным, он часто будет его доставать. Так что Дюбуа нужно сильно давить.

Я считаю, что его сотрудничество с Доном Чарльзом сработает в его пользу. Дон Чарльз очень хороший тренер. Он знает, как подготовить боксера к титульным боям. И я не буду копать под кого-то, я просто считаю их хорошим тандемом. Поэтому Дюбуа нужно быть агрессивным в поединке. Не разочаровываться, потому что Усик тот, кто огорчит кого-либо. Когда ты выбрасываешь удары и рассекаешь воздух, очень легко разочароваться в собственных силах. Я думаю, очень важно для Даниэля понимать, что, возможно, он и проигрывает раунды, но пока он на ногах – он в бою, потому что он большой панчер, — сказал Фремптон.