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Нганну: За бой с Фьюри заработаю больше, чем за всю карьеру в UFC
Нганну прокомментировал бой против Фьюри Сегодня 22:11 154 0 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну
Источник — sport.ua.
Для бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну (17-3) бой против обладателя чемпионского пояса WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) станет самым большим финансовым успехом в карьере.
Об этом рассказал сам боец.
«По сравнению с тем, сколько я получил за свое последнее сражение в UFC, это небо и земля, даже близко не стоит. Это изменит. моя жизнь.
Безусловно, за бой с Фьюри я заработаю больше, чем за всю карьеру в UFC.Я не заработал столько в основном из-за того, как отказался от всех тех контрактов, которые могли бы принести мне больше денег», – сказал Нганну.
Напомним WBC предоставила специальное разрешение Фьюри на бой против Нганну.