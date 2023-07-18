Нганну: За бой с Фьюри заработаю больше, чем за всю карьеру в UFC

Нганну прокомментировал бой против Фьюри 154 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну

Источник — sport.ua.

Для бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну (17-3) бой против обладателя чемпионского пояса WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) станет самым большим финансовым успехом в карьере.

Об этом рассказал сам боец.

«По сравнению с тем, сколько я получил за свое последнее сражение в UFC, это небо и земля, даже близко не стоит. Это изменит. моя жизнь.

Безусловно, за бой с Фьюри я заработаю больше, чем за всю карьеру в UFC.Я не заработал столько в основном из-за того, как отказался от всех тех контрактов, которые могли бы принести мне больше денег», – сказал Нганну.