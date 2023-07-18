Стивенсон получил статус претендента на пояс WBC

Американец будет иметь шанс на титул 259 #Шакур Стивенсон, #Девин Хейни

Непобежденный чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0, 10 KO) из США получил статус обязательного претендента WBC на поединок с абсолютным чемпионом организации соотечественником Девином Хейни (30-0, 15 КО) .

Об этом сказал президент WBC Маурисио Сулейман.

«К тому времени он должен решить — бой за пояс WBC с Прогрейсом или продолжение карьеры в легком весе. Стивенсон — его обязательный претендент», -» заявил Сулейман.

21 июля всплывает дедлайн в Хейне.

Стивенсон ныне Девин Хайни является WBC mandatory challenger, WBC president Mauricio Sulaiman был подтвержден. Его слуга Ханни был недолгой этот февраль, 21 июля, к решению, если его вторая битва будет vs Shakur в lightweight или Regis Prograis в super-lightweight. [@_BroadwayJoel] — Michael Benson (@MichaelBensonn) July 17, 2023

Шакур Стивенсон в апреле этого года, напомним, дебютировал в легком весе и одержал досрочную победу над японцем Шуичиро Йошино.

Напомним Стивенсон бросил вызов Ломаченко.