Бокс
В поединке Фьюри и Нганну предусмотрена опция реванша
Сегодня 13:25 308 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22e2c84b1f8e1861f64b1ebbb617b2dde2.jpg" /> #Тайсон Фьюри
Источник — MMAFightingonSBN.
В поединке эксчемпиона UFC Фрэнсис Нганну с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO) предусмотрена опция реванша.
Об этом заявил сам Нганну.
«Да. Есть потенциальный пункт о реванше», – сказал Нганну.
На вопрос, означает ли это, что если он побьет Фюри, будет второй бой, Нганну ответил утвердительно: «Да, однозначно».
< Бой состоится 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
В декабре 2022 года Тайсон победил Дерека Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде.
Нганну последний раз проводил бой в январе. В 2022 году, когда победил Сирила Гана. В январе 2023 года боец сообщил о прекращении выступлений в UFC.
Напомним WBC предоставила специальное разрешение Фьюри на бой против Нганну.