В поединке Фьюри и Нганну предусмотрена опция реванша

308 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22e2c84b1f8e1861f64b1ebbb617b2dde2.jpg" /> #Тайсон Фьюри

Источник — MMAFightingonSBN.

В поединке эксчемпиона UFC Фрэнсис Нганну с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 KO) предусмотрена опция реванша.

Об этом заявил сам Нганну.

«Да. Есть потенциальный пункт о реванше», – сказал Нганну.

На вопрос, означает ли это, что если он побьет Фюри, будет второй бой, Нганну ответил утвердительно: «Да, однозначно».

< Бой состоится 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В декабре 2022 года Тайсон победил Дерека Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде.

Нганну последний раз проводил бой в январе. В 2022 году, когда победил Сирила Гана. В январе 2023 года боец ​​сообщил о прекращении выступлений в UFC.

Напомним WBC предоставила специальное разрешение Фьюри на бой против Нганну.