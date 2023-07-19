Андерсон: Усик выигрывает довольно легко у Дюбуа

Джаред Андерсон прокомментировал бой Усик — Дюбуа 207 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) легко выигрывает бой у Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Об этом рассказал американский боксер Джаред Андерсон (15-0-0, 14 КО).

«Усик победит очень легко, потому что я считаю Дюбуа очень неповоротливым. Я думаю, что Усик выиграет довольно легко. «, — сказал Андерсон.

Бой Усика и Дюбуа состоятся 26 августа во Вроцлаве.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!