Белью – о бое Фьюри – Нганну: Шоу фриков, а не боксерский поединок

38 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/229317973fa7b81a1ec7a2819371f8ed50.jpg" /> Фото: Getty Images

Решение провести поединок между обладателем титула WBC в сверхтяжелый& 33-0-1, 24 KO) и эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну является неправильным.

Об этом рассказал бывший чемпион мира Тони Белью

«Это шоу фриков, а не боксерский поединок Не буду врать, я собираюсь посмотреть этот бой, потому что заинтригован Если вдуматься, то этот человек проводит свой первый в жизни профессиональный боксерский поединок, и он будет драться с чемпионом мира в сверхтяжелом весе.