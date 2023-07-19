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Белью – о бое Фьюри – Нганну: Шоу фриков, а не боксерский поединок
Сегодня 10:18 38 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/229317973fa7b81a1ec7a2819371f8ed50.jpg" /> Фото: Getty Images
Решение провести поединок между обладателем титула WBC в сверхтяжелый& 33-0-1, 24 KO) и эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну является неправильным.
Об этом рассказал бывший чемпион мира Тони Белью
«Это шоу фриков, а не боксерский поединок Не буду врать, я собираюсь посмотреть этот бой, потому что заинтригован Если вдуматься, то этот человек проводит свой первый в жизни профессиональный боксерский поединок, и он будет драться с чемпионом мира в сверхтяжелом весе.
Если бы любой боксер попытался выйти в октагон из Нганну – он бы его просто разорвал, он настолько силен, что, я уверен, способен оторвать руки, ноги или любую другую конечность от вашего тела. Смешанные боевые искусства и бокс – два совершенно разных вида спорта. Это все равно, что сказать, что регби и футбол похожи, потому что и там и там играют с мячом», — сказал Белью.