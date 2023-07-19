Крус требует реванш у Джервонт.

Крус рассказал, с кем хочет провести следующие поединки. 218 Фото — gettyimages #Крус, #Джерон =»article__source»> Источник — tribuna.com.

Мексиканский боксер легкого веса Исаак Крус (24-2-1, 17 КО) хочет провести реванш с Джерсонтой Дэвисом (29-0, 27 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

«Полностью сосредоточен на том, чтобы остаться в легком весе, потому что в нем я чувствую себя сильнее, в нем мне комфортнее.

Просто хочу подарить зрителям замечательное шоу .У меня есть с ними связь после того, как я показал, что не боюсь сражаться с лучшими.У меня нет страха, только решимость.

Я хочу, чтобы американские болельщики знали меня так же хорошо, как и мексиканские, поэтому я должен сразиться с лучшими.

Во-первых, я хочу реванша с Джервонтой, несмотря ни на что, потом хочу встретиться с Хейни и Ломаченко, а потом подняться в первую полусреднюю и избить Райана Гарсию», — сказал Крус.