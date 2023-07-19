Мартин: Я победю Хэйни

Фрэнк Мартин прокомментировал возможное сражение против Дэвина Хейни 188 #Девин Хейни

Источник — boxs .com.

Американский боксер легкого веса Фрэнк Мартин (18-0, 12 КО) бросил вызов абсолютному чемпиону мира Дэвину Хейни (30-0, 15 КО).< /p>

Об этом рассказал сам боксер.

«Я победю Хейни. Нокаутом, вероятно, , в восьмом раунде.

Хочу сражаться со всеми лучшими боксерами легкого веса, которых все знают.

Не хочу называть имена этих парней, но это все лучшие боксеры. Я хочу встретиться с ними», — сказал Мартин.