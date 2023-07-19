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Мартин: Я победю Хэйни
Фрэнк Мартин прокомментировал возможное сражение против Дэвина Хейни Вчера 23:18 188 0 #Девин Хейни
Источник — boxs .com.
Американский боксер легкого веса Фрэнк Мартин (18-0, 12 КО) бросил вызов абсолютному чемпиону мира Дэвину Хейни (30-0, 15 КО).< /p>
Об этом рассказал сам боксер.
«Я победю Хейни. Нокаутом, вероятно, , в восьмом раунде.
Хочу сражаться со всеми лучшими боксерами легкого веса, которых все знают.
Не хочу называть имена этих парней, но это все лучшие боксеры. Я хочу встретиться с ними», — сказал Мартин.
В своем последнем поединке 15 июля Фрэнк победил Артема Арутюняна единогласным решением судей.
Ранее Лопес вызвал Хейни на бой.