Следить

Бокс

Мартин: Я победю Хэйни

Фрэнк Мартин прокомментировал возможное сражение против Дэвина Хейни Вчера 23:18 188 0 #Девин Хейни

Источник — boxs .com.

Американский боксер легкого веса Фрэнк Мартин (18-0, 12 КО) бросил вызов абсолютному чемпиону мира Дэвину Хейни (30-0, 15 КО).< /p>

Об этом рассказал сам боксер.

«Я победю Хейни. Нокаутом, вероятно, , в восьмом раунде.

Хочу сражаться со всеми лучшими боксерами легкого веса, которых все знают.

Не хочу называть имена этих парней, но это все лучшие боксеры. Я хочу встретиться с ними», — сказал Мартин.

В своем последнем поединке 15 июля Фрэнк победил Артема Арутюняна единогласным решением судей.

Ранее Лопес вызвал Хейни на бой.

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс