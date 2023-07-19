Виталий Кличко: «Я чудом выжил»

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Источник — Чемпион.

Виталий Кличко стал легендой мирового бокса, а после завершения спортивной карьеры украинца избрали мэром Киева.

Автору этих строк удалось работать на 10 чемпионских боях Виталия Кличко. Много раз делал с Виталием эксклюзивные интервью. В этом материале привожу квинтэссенцию ответов легенды мирового бокса. Сказка детям

Сказка детямЗа время каденции Виталия Кличко на посту мэра Киева в столице Украины состоялось двузначное количество международных спортивных событий — от финала Лиги чемпионов-2018 по футболу до конвенции WBC c приездом Леннокса Льюиса, Эвандера Холифилда, Оскара де ла Хойя и других звезд мирового бокса. Поэтому, несмотря на то, что свой последний бой Виталий провел в сентябре 2012 года, спорт не ушел из его жизни.

«Однажды читал своим детям сказку о Гулливере, — вспоминал историю в разговоре с автором этих строк Виталий Кличко, — Помните момент, когда он пришел в себя на берегу после шторма и понял, что связан по рукам и ногам? Ниточки маленькие , тоненькие, но их так много, что Гулливер не может пошевелить ни рукой, ни ногой.Читал эту сказку детям, и приходило ясное понимание: в моей жизни все происходит точно так же, как у Гулливера.Взять обрезать все ниточки, развернуться на 180 градусов и сказать себе: «С сегодняшнего дня начинаю новую жизнь с нуля, а все что было — в прошлом!» — не могу.Теперь знаю точно: могу сменить боксерский ринг на политический, освоить новую для себя сферу деятельности. Но уйти из спорта не смогу никогда!

Владимир Кличко признавался, что был спокойным ребенком. В отличие от своего брата.

«Я был очень ловким и нередко из-за этого страдал, – признавался Виталий. — В детстве у меня был игрушечный мишка, который рычал и «пил» из бочки мед. Однажды я проглотил ключик, которым его заводили. Затем выяснилось, что он попал в легкие, и я буквально чудом выжил».

Как Кличко заставляли носить воду< /strong>

Отец Виталия Владимир Кличко-старший был военным. И это наложило отпечаток на воспитание будущей звезды мирового бокса.

«Отец начал брать меня на полигон в 13 лет, — вспоминал Виталий Кличко. — Это было уже в Чехословакии. Я научился стрелять и из автомата, и из пистолета. Родительское воспитание потом очень помогло. В той же армии. Помню, только выдали форму, как один «дед» командирским тоном приказал мне носить воду. Габаритами «дед» был в два раза меньше, чем я. Я ответил, что буду выполнять только приказы старших по званию, а он такой же, как и я, — рядовой.Ответ «старику» не понравился, но поодиночке связываться со мной он не стал.Побежал к своим за подмогой.Вышла бы знатная драка, но дежурный по части развел нас в разные стороны.Напряжение спало только на следующий день, когда утром на построении объявили, что среди новичков есть чемпион страны Виталий Кличко, после нее «дед» ко мне сам подошел и примирительным тоном протянул: «Что же ты мне об этом раньше не сказал?».

Еще до армии Виталий работал в Киеве экскурсоводом.

«В Киеве в бюро молодежного туризма «Спутник» проходил производственную практику, – подтверждал Виталий. – Иногда об этой профессии вспоминаю – помню, как проводил в Киеве экскурсию для Майка Тайсона. Сначала удивился, когда перед входом в Лавру Тайсон снял кроссовки и зашел в храм босиком. Затем вспомнил, что Майк — мусульманин, а у них принято в храм заходить разутыми».

Во время профессиональной боксерской карьеры Виталий Кличко выиграл 45 боев, из них 41 – нокаутом. Как-то спросил его, не было ли жаль своих соперников?

«В боксе есть правила, которых нужно соблюдать, у них нет ничего о жалости к оппонентам, — парировал Виталий. — Когда боксировал, думал не о жалости, а о точности удара. Соперник всегда понимает, на что он идет. Так не только в боксу. Мне нравится поговорка: бокс — один из самых жестоких видов спорта, который больше всего похож на жизнь».

На концертах AC/DC

За время своей профессиональной боксерской карьеры Виталий Кличко выходил в ринг под разные композиции, из которых следует выделить три основных: Рихарда Вагнера «Так говорил Заратустра», Тины Тернер «Simply The Best» и Eagles «Hotel California». С осени 2008 до завершения своей активной спортивной карьеры во время выхода в ринг звучал AC/DC «Hells Bells». Выбор этой композиции не случаен – Виталию нравилось творчество австралийской рок-группы, более того, он был на 20 концертах AC/DC.

Максим Розенко, Чемпион< /p>