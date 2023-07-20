Беринчик встретится с Игитом в андеркарде поединка Усик – Дюбуа

Беренчик встретится со шведским боксером 294

Источник — Чемпион.

Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) проведет бой в рамках вечера бокса при участии Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Об этом сообщает K2 Promotions Ukraine.

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Посмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, распространенное K2 Promotions Ukraine (@k2promotionsukraine)

Вечер бокса состоится 26 августа во Вроц<<> нал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!