Бокс
Беринчик встретится с Игитом в андеркарде поединка Усик – Дюбуа
Беренчик встретится со шведским боксером Сегодня 14:18 294 com/s uploads/box/22269e7bbd62efbdc184fc09afcda354fe.jpg» /> #Александр Усик, #Денис Беринчик, #Даниэль Дюбуа, #Энтони Игит
Источник — Чемпион.
Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) проведет бой в рамках вечера бокса при участии Александра Усика и Даниэля Дюбуа.
Об этом сообщает K2 Promotions Ukraine.
Беринчик встретится со шведским ).
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Сообщение, распространенное K2 Promotions Ukraine (@k2promotionsukraine)
Вечер бокса состоится 26 августа во Вроц<<> нал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!