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Бокс

Беринчик встретится с Игитом в андеркарде поединка Усик – Дюбуа

Беренчик встретится со шведским боксером Сегодня 14:18 294 com/s uploads/box/22269e7bbd62efbdc184fc09afcda354fe.jpg» /> #Александр Усик, #Денис Беринчик, #Даниэль Дюбуа, #Энтони Игит

Источник — Чемпион.

Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) проведет бой в рамках вечера бокса при участии Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Об этом сообщает K2 Promotions Ukraine.

Беринчик встретится со шведским ).

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Сообщение, распространенное K2 Promotions Ukraine (@k2promotionsukraine)

Вечер бокса состоится 26 августа во Вроц<<> нал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!

Источник: champion.com.ua

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