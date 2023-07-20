Де Ла Хойя ведет переговоры по организации боя Мунгуя – Бенавидес

Оскар Де Ла Хойя прокомментировал организацию боя Мунгуя – Бенавидес 162 Фото — Getty Images #Де Ла Хойя, #Хайме Мунгуя

Источник — tribuna.com.

Промоутер Оскар Де Ла Хойя заявил, что ведет переговоры по организации боя между его подопечным Хайме Мунгуею (42-0, 33 КО) и временным чемпионом WBC во втором среднем весе Давидом Бенавидесом (27-0, 23 КО).

Об этом рассказал промоутер рассказал на Youtube-канале Ариэля Хелвани. разговариваю с представителем Давида, но ходят слухи, что с Мунгуей хочет драться Берланга.

Если представится такая возможность, мы сможем сесть и поговорить. Бизнес есть бизнес. У меня нет проблем сесть и поговорить с кем-то, кто хочет вести бизнес по созданию чемпионов и суперзвезд. сказал Де Ла Хойя.

Раньше Деревянченко уступил Мунгуя в бою за вакантный пояс WBC Silver.